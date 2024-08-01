В России захотели изучить мирный план Трампа по Украине. Но никаких территориальных уступок не будет

Матвиенко заявила, что РФ не готова оценивать мирный план Трампа по Украине

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не готова оценить мирный план по урегулированию украинского конфликта кандидата в президенты США Дональда Трампа. По ее словам, Москва не знает, в чем он состоит.

Как заявила Матвиенко, у документа, с которым Россия не была ознакомлена, слишком много интерпретаций, а «трактовщиков мыслей» по поводу мирных переговоров Москвы и Киева уже больше, «чем сыновей лейтенанта Шмидта».

Мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа, о котором мы не знаем. Поэтому хотелось бы его получить, хотелось бы его услышать, с тем чтобы можно было дать ему оценку Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации

При этом спикер Совфеда подчеркнула, что никаких «территориальных уступок» Украине не будет. Она указала, что новые регионы теперь являются составными частями России, а Конституция запрещает отторжение территорий государства.

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Трамп разработал план по решению конфликта на Украине

В мае британское издание The Telegraph со ссылкой на источник сообщило, что Трамп разработал детальный план по мирному завершению конфликта на Украине. При этом политик не намерен раскрывать проект до президентских выборов в США, запланированных на ноябрь.

По словам источника, политик не намерен обсуждать план «в новостях кабельных телеканалов, потому что тогда теряется весь рычаг воздействия». В ходе предвыборной кампании Трамп ограничится утверждениями о завершении кризиса. Таким образом он привлечет на свою сторону избирателей в США, выступающих за мирное урегулирование украинского конфликта.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В свою очередь, высокопоставленный украинский чиновник в беседе с Time допустил, что Трамп в случае победы на выборах может принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру.

«Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и вынудит Зеленского принять мирное соглашение, сильно перекошенное в пользу России», — объяснил собеседник издания на условиях анонимности.

По словам неназванного чиновника, в связи с этим 2025 год будет «очень тяжелым» для Киева.

Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров

В июне на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение». Условием для переговоров глава государства назвал отвод войск Вооруженных сил Украины из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

Помимо прочего, Украина должна отказаться от идеи вступления в НАТО. Также принципиальной позицией переговоров является нейтральный и безъядерный статус Киева. Что касается Москвы, она «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров, заявил Путин.