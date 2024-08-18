В российском детском лагере трое детей получили ранения во время химического опыта

В российском детском лагере рядом с Тулой трое детей получили ожоги и ранения из-за неудачного химического опыта. Об этом сообщает «112» в Telegram.
Инцидент произошел в лагере «Солнечный» в поселке Колодезное. 23-летний Владимир демонстрировал детям химический опыт. Однако при его проведении произошел взрыв.
Мужчине оторвало палец. Трое детей в возрасте 14 и 16 лет получили обширные ожоги и осколочные ранения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в лагере в Амурской области подростки попытались изнасиловать мальчика. Отмечалось, что пострадавший получал от нападавших угрозы с начала лагерной смены.