Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:23, 18 августа 2024Россия

В российском детском лагере трое детей получили ранения во время химического опыта

В лагере рядом с Тулой трое детей получили ожоги во время химического опыта

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В российском детском лагере рядом с Тулой трое детей получили ожоги и ранения из-за неудачного химического опыта. Об этом сообщает «112» в Telegram.

Инцидент произошел в лагере «Солнечный» в поселке Колодезное. 23-летний Владимир демонстрировал детям химический опыт. Однако при его проведении произошел взрыв.

Мужчине оторвало палец. Трое детей в возрасте 14 и 16 лет получили обширные ожоги и осколочные ранения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в лагере в Амурской области подростки попытались изнасиловать мальчика. Отмечалось, что пострадавший получал от нападавших угрозы с начала лагерной смены.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Операция ВСУ имеет свою страшную цену». Мэр украинского города прокомментировал атаку на Курскую область

      Лучший бомбардир РПЛ из «Зенита» сломал руку

      ВСУ нанесли удар по храму в Донецке

      Появились новые детали об украинском паспорте «русского Ивана» после издевательств ВСУ

      Военный высказался о влиянии боев в Курской области на поставку западного оружия ВСУ

      В российском детском лагере трое детей получили ранения во время химического опыта

      Названа женщина с самым широким языком в мире

      Зеленский потерял доверие США после выхода статьи о «Северных потоках»

      «Зенит» впервые потерял очки в текущем сезоне

      В украинском городе после взрывов частично пропал свет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше