В российском детском лагере трое детей получили ранения во время химического опыта

В лагере рядом с Тулой трое детей получили ожоги во время химического опыта

В российском детском лагере рядом с Тулой трое детей получили ожоги и ранения из-за неудачного химического опыта. Об этом сообщает «112» в Telegram.

Инцидент произошел в лагере «Солнечный» в поселке Колодезное. 23-летний Владимир демонстрировал детям химический опыт. Однако при его проведении произошел взрыв.

Мужчине оторвало палец. Трое детей в возрасте 14 и 16 лет получили обширные ожоги и осколочные ранения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в лагере в Амурской области подростки попытались изнасиловать мальчика. Отмечалось, что пострадавший получал от нападавших угрозы с начала лагерной смены.