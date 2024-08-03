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00:53, 3 августа 2024Россия

Российские подростки попытались изнасиловать мальчика в детском лагере

В Амурской области подростков обвинили в попытке изнасилования мальчика в лагере

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В детском лагере в Амурской области подростки попытались изнасиловать мальчика. О происшествии сообщил телеканал РЕН ТВ.

Мальчик рассказал, что заступился за других детей, над которыми издевались хулиганы, после чего его решили наказать. По словам матери пострадавшего, подростки выкинули его вещи из тумбочки, а затем, когда он наклонился, чтобы их поднять, набросились на него, скрутили и попытались изнасиловать.

При этом отмечается, что напавшие на ребенка с первых дней нахождения в лагере угрожали другим детям, предупреждая, что если те пожалуются вожатым, им «будет плохо».

Ранее в Московской области полиция задержала двух подростков 15 и 16 лет, надругавшихся над 13-летней девочкой. Они напали на жертву на улице, затем силой усадили ее в машину и совершили с ней насильственные действия сексуального характера.

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      Марина Совина
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