В Санкт-Петербурге дагестанцы устроили разборки с полицейскими и попали на видео

Опубликовано видео конфликта дагестанцев с полицейскими в Санкт-Петербурге

Уроженцы Дагестана устроили разборки с полицейскими в Санкт-Петербурге и попали на видео. Ролик публикует «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как мужчины на Mercedes с дагестанскими номерами устроили разборки с сотрудниками ГАИ. В какой-то момент правоохранители начали задерживать хулиганов и сажать их в служебное авто, однако их знакомые пытались отбить мужчин у инспекторов.

По данным источника, сначала дагестанцы ездили по городу и размахивали пистолетом. После этого они припарковались и стали ругаться с правоохранителями. Выйдя из салона авто, агрессивные мужчины толкали, хватали полицейских за руки, однако в результате всех четверых все же удалось задержать и погрузить в полицейские машины.

У одного из них в отделе забрали пневматический пистолет. Другого хотят привлечь за повторное вождение авто в нетрезвом состоянии — он отказался проходить медосвидетельствование.

Ранее в Москве суд арестовал четверых участников массовой драки со стрельбой на Медынской улице. В конфликте участвовали 15 человек, двое человек с ножевыми ранениями были госпитализированы.