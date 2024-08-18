Аналитик Слебода: Армия России «обескровливает» ВСУ в Курской области

Нападение на Курскую область стало стратегической ошибкой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал американский военный аналитик Марк Слебода в интервью журналистке Рейчел Блевинс, опубликованном на YouTube.

Он указал, что украинские войска оказались окружены российскими с трех сторон и попадают под удары беспилотников, артиллерии, планирующих и фугасных бомб. Кроме того, как отметил эксперт, бойцы ВСУ сталкиваются и с другими проблемами в регионе. В частности, они не могут организовать систему снабжения, поскольку в это время их «обескровливает» Россия.

«Украинцы не могут использовать железнодорожные пути, поэтому дороги, которые они используют, являются "дорогами смерти". Именно там Россия наносит самые мощные удары», — рассказал Слебода.

В этом же интервью аналитик предупредил о плохих последствиях атаки на Курскую область. По его словам, из-за такого поступка Украины конфликт закончится ее капитуляцией, а не переговорами.