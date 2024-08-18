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21:00, 18 августа 2024Интернет и СМИ

В США отреагировали на план Украины по Курской области

Офицер ВС США Дэвис: атака Украины на Курскую область — вершина глупости

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис отреагировал на план Украины по Курской области. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он уточнил, что речь идет про план Украины по вторжению в Курскую область для улучшения позиций на переговорах с Россией. По его словам, это вершина глупости. «Вы думаете, что Россия откажется от своих условий для переговоров и так просто согласится на ваши?» — сказал Дэвис, отметив, что таким образом Киев лишь испортил переговорные позиции.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор оценил вероятность переговоров России и Украины. По его словам, шансу урегулировать вопросы путем переговоров настал конец.

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      Александра Д Борисова
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