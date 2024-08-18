Макгрегор: после атаки ВСУ на Курскую область шанс на переговоры снизился

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор оценил вероятность переговоров России и Украины. Своим мнением он поделился в ходе интервью аналитику Сайрусу Янссену.

По его словам, если и была возможность урегулирования вопросов путем переговоров, то после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область этому «шансу настал конец». Он отметил, что эти действия поставили под удар Киев. Кроме того, они могут привести к сокрушительному удару по режиму президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в США раскрыли роль Вашингтона в атаке ВСУ на Курскую область. Макгрегор заявил, что украинские военные могли прорваться через границу с Россией, основываясь на данных американской разведки. «Это [операция] было сделано для создания иллюзии, что они добиваются прогресса, чтобы поджигатели войны из Вашингтона отправили им больше денег», — сказал он.