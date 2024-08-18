В США раскрыли новую политическую проблему Европы

Bloomberg: сточные воды стали новой политической проблемой Европы

Сточные воды с отходами стекают в реки и озера Европы, вызывают болезни у людей и наносят вред природе. Об этом говорится в статье Bloomberg.

По словам автора, это стало новой политической проблемой континента. Отмечается, что речь идет не только о загрязнении Сены и Темзы. В статье говорится, что у многих городов Европы имеется многовековая инфраструктура, которая не была обновлена для очищения большого количества отходов домохозяйств и производств.

По данным Bloomberg, широкое общественное возмущение вызвали разливы сточных вод в Великобритании. Ожидается, что изменение климата приведет к более влажной погоде, а та в свою очередь — к внезапным наводнениям и перегрузке канализационных систем.

В текущем году Европейским союзом (ЕС) были обновлены правила очищения сточных вод тридцатилетней давности. Однако многие не соблюдают законодательство. Отмечается, что Еврокомиссия ведет судебную тяжбу в Суде Евросоюза с Италией, Грецией и Испанией из-за несоблюдения стандартов водной очистки.

В июне сообщалось, что в Бразилии нашли способ адаптироваться к изменениям климата. По данным Mongabay, справиться с последствиями глобального потепления помогут мангровые леса. Коалиция организаций «Корни сотрудничества» активизировала работу над сохранением и восстановлением мангровых зарослей в районе Флорианополиса на юге страны.