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07:58, 18 августа 2024Мир

В США спрогнозировали беспорядки при победе Трампа на выборах

NYT: Трамп использует военных для подавления беспорядков в случае своей победы
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может использовать военную силу для подавления внутренних беспорядков в случае своей победы на выборах главы государства. Соответствующий прогноз озвучило издание The New York Times.

Утверждается, что после поражения на выборах президента США в 2020 году Трамп и его команда разрабатывали документы, которые могли бы «юридически обосновать намерение задействовать военных» с целью соблюдения правопорядка внутри страны. Речь в данном случае идет не только о защите границ от нелегальных мигрантов или о борьбе с преступностью, но и о подавлении беспорядков.

Президент США имеет право использовать вооруженные силы внутри страны по закону, который был принят в 1807 году. Данная мера рассматривается в качестве крайней — ее задействуют только в самых тяжелых ситуациях.

Ранее Дональд Трамп обратился за помощью к экс-конгрессмвумен от демократов Тулси Габбард, чтобы подготовиться к дебатам с вице-президентом США Камалой Харрис. Габбард сталкивалась с Харрис во время демократических праймериз на предыдущих выборах, одержав тогда победу.

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      Артём Верейкин
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