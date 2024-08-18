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03:37, 18 августа 2024Мир

В США выступили против отправки оружия на Украину

Стайн: США подливают масло в огонь конфликта на Украине

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Вашингтон подливает масло в огонь конфликта на Украине поставками оружия, считает кандидат в президенты США от Зеленой партии Джилл Стайн. Отвечая на вопрос ТАСС, она указала на бессмысленность этих действий.

«Мы выступаем против продолжающейся отправки оружия и средств», — высказалась она. Как утверждает Стайн, данная «прокси-война» была затеяна с целью истощить российские ресурсы.

Кандидат в президенты США также напомнила, что Штаты и ряд государств «фактически гарантировали, что НАТО после объединения Германии ни на дюйм не будет расширяться на восток», добавив, что на то, чтобы нарушить это обещание, «потребовалась всего пара лет».

Ранее Джилл Стайн потребовала немедленно провести переговоры с Россией и Украиной. Политик подчеркнула, что Вашингтон должен как можно скорее уменьшить давление и возобновить диалог с обеими сторонами конфликта и другими игроками. По ее словам, единственное, чего хотела Москва, — нейтралитет Украины.

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      Маргарита Пименова
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