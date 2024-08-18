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14:47, 18 августа 2024Путешествия

В Венгрии пояснили позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов

МИД Венгрии пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

МИД Венгрии пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов — приезжающие вне зависимости от гражданства обязаны проходить комплексную проверку. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Сийярто считает, что включение граждан России и Белоруссии в программу «Национальная карта» по упрощенной выдаче рабочих виз не несет угрозы безопасности Шенгенской зоне, так как въезжающих все равно будут проверять.

«Все заявления об обратном, сделанные коллегами из Северной Европы и Балтии, ослепленными провоенностью, являются чистой ложью», — отметил министр, добавив, что «кампания лжи против Венгрии» уже не удивляет его. При этом он подчеркнул, что игнорирование фактов вызывает тревогу.

Ранее в Spectator появилась публикация, в которой выразили обеспокоенность Запада из-за решения Венгрии разрешить выдавать двухлетние визы гражданам России. В частности, Будапешту заявили, что власти страны создают угрозу всему Евпросоюзу.

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      Елена Торубарова
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