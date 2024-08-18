ВСУ атаковали Ясиноватую с помощью БПЛА

Ясиноватая в ДНР обесточена из-за атаки ударного беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ясиноватую в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью ударного БПЛА. Об этом со ссылкой на оперативные службы региона сообщает агентство ТАСС.

Инцидент произошел утром воскресенья, 18 августа. Удар, по информации источника, был нанесен по подстанции города, в результате чего он оказался обесточен.

Ранее в этот же день стало известно, что четверо пожарных пострадали в Донецкой народной республике из-за атаки беспилотника. По информации МЧС, в ночь на 18 августа в Горловке из-за попадания взрывоопасного предмета загорелся легковой автомобиль. В ходе тушения пожарный автомобиль атаковал беспилотник. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и не допустили, чтобы огонь распространился на расположенную рядом АЗС. Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали.