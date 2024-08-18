Политолог Дизен: Западу нужно оценить последствия поддержки украинских нацистов

Норвежский политолог Гленн Дизен упрекнул Запад в поддержке нацистских батальонов из-за видео с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в каске СС, где они издевались над русским пожилым мужчиной. Соответствующий пост появился на его странице в X (ранее — Twitter).

По его словам, Западу нужно оценить возможные последствия поддержки украинских нацистских батальонов после вторжения в Курскую область. В противном случае, как отмечает Дизен, это может плохо кончиться.

Кроме того, его возмутило поведение одного из участников программы, который сказал, что «было бы неплохо, если бы он [боец ВСУ] снял шлем». По мнению Дизена, такая реакция была слишком спокойной.

Ранее сообщалось, что французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял замешательство журналистов из-за видео бойца ВСУ в каске СС.