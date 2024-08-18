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18:58, 18 августа 2024Бывший СССР

Жителей трех населенных пунктов в ДНР призвали эвакуироваться

Вице-премьер Украины призвала жителей трех населенных пунктов ДНР эвакуироваться

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей трех населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР), подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Верещук уточнила, речь идет о Красноармейске (украинское название — Покровск), Димитрове (Мирноград) и Селидово. «Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы. Жизнь и здоровье ваше и ваших детей ценнее всего. Ваше пребывание там мешает работе силам обороны», — написала вице-премьер.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Свиридоновка в ДНР. Также российские военные отразили две контратаки штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

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      Алина Черненко
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