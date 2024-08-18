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13:07, 18 августа 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

МО: ВС РФ освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные Силы России (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России в ходе брифинга.

Кроме того, отметили в ведомстве, российские войска нанесли поражение формированиям 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Долиновка и Новоэкономическое.

Также ВС РФ отразили две контратаки штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Отмечалось, что ВСУ потеряли две бронированные машины, пять автомобилей, а также военную технику американского производства. В частности, российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, произведенную в США.

Ранее Министерство обороны сообщило, что ВС РФ уничтожили 15 иностранных наемников ВСУ на окраине Суджи. Отмечалось, что ракетный удар был нанесен в ночное время.

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