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15:26, 18 августа 2024Экономика

Жители Украины начали терять доверие к гривне

РИА Новости: жители Украины обменивают гривны в связи с рекордным падением курса
СюжетКурс доллара:

Фото: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock / Fotodom

На Украине сократился объем вкладов в национальной валюте гривне на 1,2 процента (до 747,8 миллиарда гривен). При этом долларовые депозиты в стране выросли на 1,4 процента (до 9,5 миллиарда долларов), пишет РИА Новости со ссылкой на данные Нацбанка Украины. Местные жители активно обменивают нацвалюту в связи с рекордным падением ее курса.

Специалисты указали, что подобные показатели могут быть связаны с решением НБУ перейти от фиксированного курса к управляемому гибкому. Такая мера, по их мнению, привела к ослаблению гривны с 36,6 до 41,5 за доллар уже в середине текущего месяцы. Кроме того, влияние могло оказать и снижение ключевой ставки до 13 процентов в начале лета.

«За 11 месяцев валюта потеряла почти 25 процентов своей стоимости к доллару и евро», — указал экономист Андрей Лобода, добавив, что риски перехода падения гривны в девальвацию значительно усилились. Так, по предварительным прогнозам, к зиме курс может достичь 45-50 гривен за доллар.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал гражданскую войну и банкротство в стране.

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      Анастасия Алимпиева
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