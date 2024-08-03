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17:43, 3 августа 2024Бывший СССР

На Украине спрогнозировали банкротство и гражданскую войну

Экс-советник Кучмы спрогнозировал гражданскую войну на Украине

Фото: Friedemann Kohler / Globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал гражданскую войну и банкротство в стране. Об этом пишет ТАСС.

Соскин назвал решение Международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) понизить долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочного дефолта» полным крахом.

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Также, по его словам, киевские власти «фактически привели Украину к полной руине и банкротству». «Народ думает, что это его не зацепит, — добавил он. — Уже зацепило, а будет еще хуже».

Более того, эксперт подчеркнул, что Украина уже не в состоянии обслуживать государственный долг, а по мере его возрастания начнется обвал гривны. «Обвал будет 100 процентов», — заявил он.

Ранее при атаке двух украинских беспилотников на жилой дом в микрорайоне Болховский в Орле пострадал человек. Об этом уведомил губернатор российского региона Андрей Клычков.

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      Фариза Бацазова
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