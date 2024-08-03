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11:17, 3 августа 2024Россия

В российском городе при атаке украинских беспилотников пострадал человек

Житель Орла пострадал при атаке двух беспилотников ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

При атаке двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в микрорайоне Болховский в Орле пострадал человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram.

Житель города обратился в больницу. «Киевский режим продолжает ожесточенно атаковать Орловскую область — сразу 17 вражеских БПЛА были сбиты над нашим регионом, — заявил Клычков. — Еще два, как я уже писал, попали в жилой дом в микрорайоне Болховский».

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На месте происшествия продолжаются оперативные мероприятия. По словам главы региона, восстановлением многоэтажного жилого дома займется компания-застройщик.

Ранее при атаке дрона-камикадзе ВСУ в селе Салтыково Белгородской области пострадал водитель автомобиля. Мужчина получил осколочные ранения правой кисти.

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      Фариза Бацазова
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