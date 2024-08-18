Мужчина спасся от набросившейся на него медведицы при помощи палки

В США мужчина ударил набросившуюся на него медведицу палкой по морде и спасся

В США житель штата Калифорния сумел отбиться от медведицы при помощи палки и убежать. Об этом сообщает NBC.

Куана Оттауэй столкнулся с агрессивным зверем в понедельник, 12 августа. Мужчина совершал пробежку недалеко от своего дома в округе Туолумне, когда наткнулся на медведицу с медвежонком. «Мамаша сразу же набросилась на меня», — поделился воспоминаниями американец.

Хищница ударила его лапой по спине и столкнула в овраг. Однако Оттауэй сумел схватить палку, благодаря которой и спасся. Лежа на земле, он ударил медведицу палкой по морде. Это дало ему несколько секунд, чтобы подняться и побежать к стоявшей неподалеку машине. «Все это время она была у меня за спиной на расстоянии метра», — рассказал мужчина.

В итоге Оттауэю удалось забраться на крышу внедорожника и позвать на помощь. Соседи услышали его крики и прогнали медведицу. Мужчина получил несколько ссадин и глубоких царапин от когтей хищницы. В частности, она повредила татуировку медведя, которую Оттауэй сделал много лет назад.

Ранее сообщалось, что В США медведь забрался в туристическую палатку и набросился на трехлетнюю девочку. Инцидент произошел в одном из кемпингов Йеллоустонского национального парка.

