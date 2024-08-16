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10:52, 16 августа 2024Из жизни

Медведь забрался в палатку и набросился на трехлетнюю девочку

В США черный медведь забрался в палатку и набросился на трехлетнюю девочку

Фото: P. Henry / Globallookpress.com

В США черный медведь напал на трехлетнюю девочку. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в туристическом лагере в Йеллоустонском национальном парке. Медведь забрался в палатку поздно вечером и набросился на ребенка. Девочка получила травмы, но осталась жива. Она в больнице, о ее состоянии не сообщается.

После нападения туристический лагерь эвакуировали, а на месте происшествия поставили капканы. Медведя удалось поймать и умертвить.

Представители департамента рыбных ресурсов, дикой природы и парков штата Монтана обнаружили в туристическом лагере мусор и пищевые отходы. По их мнению, именно это могло привлечь медведя.

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Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

В августе сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия черный медведь напал на женщину, которая вышла на пробежку по лесу. Она не растерялась и закричала на него, как на собаку: «Лежать! Лежать!» Хищник не стал трогать женщину и отступил.

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      Олег Парамонов
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