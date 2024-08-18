Полковник назвал стратегическое значение штурмуемого Россией Торецка

Полковник в отставке Матвийчук назвал Торецк важным логистическим узлом ВСУ

Город Торецк под Донецком — это важный логистический узел для Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Такое стратегическое значение этого населенного пункта он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Задача, которая стояла по возвращению территории административной границы Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областей, на повестке дня. Наши офицеры и солдаты делают все, чтобы это решилось. То, что начался штурм, — это выстрел после того, что мы взяли Часов Яр. Мы выходим на эту дорогу, которая идет на Краматорск, на Славянск. Полагаю, что задачи на возвращение никто не снимал», — рассказал Матвийчук.

Торецк — это дорожный узел. Там дороги хоть и второстепенны, но составляют узел. Они выходят на трассу, которая выходит из Донецка на Краматорск. Это линии логистики ВСУ, которые мы перерезаем, не даем им пополнять боеприпасы, личный состав, материальные средства и тому подобное Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) начали штурм города Торецка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело». Сообщается, что российские войска при штурме заходят сразу с трех направлений. Также отмечается, что ВС РФ используют несколько единиц техники.

