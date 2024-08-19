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19:47, 19 августа 2024Ценности

60-летняя Лолита вышла на публику в облегающем наряде

Российская певица Лолита Милявская вышла на сцену в облегающей тунике и лосинах

Кадр: @lolitamilyavskaya

Российская певица Лолита Милявская вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующее видео фанатки она репостнула на свою страницу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость надела для выступления на сцене облегающий темно-зеленый костюм из сияющей ткани, состоящий из туники с длинным рукавом и лосин. Помимо этого, звезда примерила черные остроносые туфли на высоком каблуке, декорированные стразами. При этом в руках она держала белый оренбургский платок.

В июне Лолита появилась на публике с украшением за миллион долларов. Сообщалось, что исполнительница пришла на премию «Муз-ТВ» в колье с изумрудом. При этом певица рассказала журналистам, что данное украшение подарила себе сама.

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      Екатерина Ештокина
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