Адвокат опроверг освобождение из колонии актера Ефремова

Адвокат Падалко опроверг освобождение актера Ефремова по УДО в декабре

Информация, появившаяся в прессе об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за совершение ДТП с летальным исходом, не соответствует действительности. Об этом РЕН ТВ сообщил адвокат артиста Юрий Падалко.

По его словам, защита уже длительное время готовит документы для подачи прошения об УДО, но все еще не смогла завершить этот процесс. Ефремова регулярно осматривают врачи медсанчасти колонии, которые выявили у него проблемы с челюстью и зубами. В этой связи адвокат также намерен собрать медицинские документы и приобщить их к прошению об УДО.

Головные боли и головокружение из-за транзиторных ишемических атак у артиста его адвокат не подтвердил.

На данный момент Ефремов отсидел 3,5 года из 7,5. Защита актера предпринимала шаги для УДО и раньше, но в выходе на свободу было отказано по причине нарушений внутреннего распорядка колонии.

Ранее 19 августа сообщалось, что актер может выйти из ИК уже в декабре 2024 года в связи с состоянием здоровья и риска инсульта.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.