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09:56, 19 августа 2024Культура

Михаил Ефремов выйдет из тюрьмы из-за прогрессирующего заболевания

Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии из-за ухудшения состояния здоровья

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за трагическое ДТП, может выйти из тюрьмы раньше срока. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, артист сможет освободиться условно-досрочно уже к Новому году. Причиной стало состояние здоровье Ефремова: у него зафиксированы не только старые хронические заболевания, но и прогрессирующие проблемы, установленные уже тюремными медиками. В частности, головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак.

На данный момент Ефремов отсидел 3,5 года из 7,5. Защита актера предпринимала шаги для УДО и раньше, но в выходе на свободу было отказано по причине нарушений внутреннего распорядка колонии.

Ранее сообщалось, что артист может рассчитывать на выход из тюрьмы после отбытия половины срока заключения.

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      Андрей Шеньшаков
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