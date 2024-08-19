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18:56, 19 августа 2024Культура

Актриса из «Тайн следствия» пропала в Ленинградской области

Российская актриса из «Тайн следствия» Лебедева пропала в Ленинградской области
Людмила Лебедева

Людмила Лебедева. Кадр: телесериал «Тайны следствия-20»

Российская актриса из сериала «Тайны следствия» и «Гоголь» пропала в Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram-канале.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Петербург» заявили, что близкие не могут установить местонахождение артистки с воскресенья, 18 августа. «Женщина небольшого роста — 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Во что именно было одета, неизвестно», — говорится в ориентировке.

В мае сообщалось, что актер из сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве. О пропаже Светлова сообщила журналистам его мать.

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      Варвара Кошечкина
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