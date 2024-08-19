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16:07, 19 августа 2024Культура

Алена Делона похоронят вместе с его собаками

Актера Алена Делона похоронят в часовне рядом с его 35 собаками

Фото: Yves Herman / Reuters

Французского актера Алена Делона похоронят на территории поместья, где он проживал более 50 лет. Об этом сообщает издание BFMTV.

По информации источника, Делон будет похоронен там, где уже покоятся 35 собак, за которыми актер заботился при жизни. Траурная церемония пройдет в часовне неподалеку. Сообщается, что такова была воля самого Делона, зафиксированная в его завещании.

«Ален Делон будет похоронен в середине недели в Души, где он прожил почти полвека, в строгой конфиденциальности, в соответствии с пожеланиями актера. Похороны пройдут в часовне, которую он выбрал заранее», — сообщил собеседник издания.

Ален Делон ушел на 89-м году жизни 18 августа.

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      Андрей Шеньшаков
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