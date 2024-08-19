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12:58, 19 августа 2024Бывший СССР

Алиев назвал темы переговоров с Путиным

Алиев обсудил с Путиным двустороннюю повестку и региональную безопасность

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Во время переговоров президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили вопросы двусторонней повестки и региональную безопасность. Об этом глава республики заявил во время встречи с российским коллегой в Баку, передает ТАСС.

По его словам, Азербайджан и Россия «очень удовлетворены уровнем взаимодействия» между странами. Он также добавил, что сегодня переговоры продолжатся как в узком, так и в расширенном формате.

Ранее сообщалось, что во время визита Путина в Азербайджан планируется обсуждение партнерства между Москвой и Баку, а также актуальных международных и региональных проблем. Отмечалось, что по итогу президенты намерены принять совместное заявление и подписать ряд межправительственных документов.

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