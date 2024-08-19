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13:36, 19 августа 2024Культура

Анна Семенович рассказала о преследованиях сталкера

Певица Анна Семенович пожаловалась на сталкера, который испортил ее автомобиль
Анна Семенович (в центре)

Анна Семенович (в центре). Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Анна Семенович рассказала о том, что стала жертвой сталкера, который преследовал ее в период работы в группе «Блестящие». Об этом она сообщила в интервью проекту «Шоу Воли».

«Был человек, который выслеживал меня в каждой квартире. Я трижды меняла квартиры из-за него, но он каждый раз находил. Он просто стоял у окна, смотрел, но ничего не делал», — заявила артистка.

По словам Семенович, однажды фанат даже испортил ее автомобиль, нацарапав на бампере и дверях слова «Аня, я тебя люблю».

Ранее сообщалось, что стал известен гонорар Анны Семенович.

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      Андрей Шеньшаков
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