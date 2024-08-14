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10:02, 14 августа 2024Культура

Раскрыт гонорар Анны Семенович

Продюсер Дворцов: Анна Семенович получает до 1,5 миллиона рублей за выступление

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар бывшей солистки поп-группы «Блестящие» Анны Семенович за выступление. Его слова приводит портал «Страсти».

По словам медиаменеджера, Семенович является востребованной артисткой. «Анна все эти годы пользуется популярностью на корпоративах, вечеринках и на телевидении, в различных шоу. Она востребована, а гонорары у нее достаточно хорошие. Она получает 1,2-1,3 миллиона рублей, до 1,5 миллиона рублей», — сказал он.

Ранее Дворцов оценил, насколько изменился гонорар лидера группы «ДДТ» музыканта Юрия Шевчука после начала специальной военной операции на Украине.

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