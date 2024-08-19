Science: раскрыто происхождение уничтожившего динозавров объекта

Ученые Кельнского университета раскрыли происхождение космического объекта, который уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Геологи проанализировали соотношение изотопов рутения в образцах породы с места падения астероида 65 миллионов лет назад — кратера Чиксулуба на полуострове Юкатан в Мексике. Эти изотопы широко распространены на астероидах, но редко встречаются на Земле, что указывает на космическое происхождение рутения.

Были измерены изотопы рутения в образцах, взятых из трех пограничных участков мелового и палеогенового периодов; образцах, относящихся к пяти другим ударам, которые произошли между 36 и 470 миллионами лет назад; древних слоев сферул, относящихся к ударам возрастом от 3,5 до 3,2 миллиарда лет.

Изотопы рутения можно использовать для различения двух основных групп астероидов: астероиды типа С, или углеродистые, которые образовались во внешней области Солнечной системы, и силикатные астероиды типа S из внутренней Солнечной системы, ближе к Солнцу.

Полученные данные подтвердили, что объект, вызвавший массовое вымирание на Земле, был астероидом углеродистого типа и образовался за пределами орбиты Юпитера. Ранее предполагалось, что такие астероиды крайне редко сталкиваются с Землей, но это открытие дает новое представление о небесных объектах, которые могут потенциально угрожать Земле.

Исследователи также опровергли гипотезу о том, что объект, уничтоживший динозавров, мог быть кометой. Анализ показал, что его состав значительно отличается от состава комет, что делает это предположение маловероятным.