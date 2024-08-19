В Азербайджане заявили о перехвате армянского БПЛА на границе

Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского БПЛА

Министерство обороны Азербайджана заявило о перехвате БПЛА из Армении, который занимался разведкой над позициями армии республики на границе, передает ТАСС.

«19 августа около 9:50 квадрокоптер Вооруженных сил Армении (...) предпринял попытку осуществить разведывательные полеты над противоположными позициями азербайджанской армии», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что беспилотник вылетел с позиций армянской армии в районе населенного пункта Брун Горисского района и был перехвачен.

Ранее азербайджанское Минобороны заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре. Отмечается, что Баку уже принял «адекватные меры реагирования» по данному вопросу.