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10:03, 19 августа 2024Бывший СССР

Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанской армии

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре. В этом Ереван обвинило министерство обороны Азербайджана.

«18 августа, около 23:50, подразделения вооруженных сил Армении обстреляли со своих позиций, расположенных в направлении поселка Заркенд Басаркечарского района, позиции нашей армии, расположенные в направлении поселка Демирчидам Кельбаджарского района», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что Баку уже принял «адекватные меры реагирования» по данному вопросу.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обсудит со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым азербайджано-армянское урегулирование в ходе визита российского лидера в Азербайджан. Визит запланирован на 18-19 августа.

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      Александр Курбатов
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