Выявлена причина вымирания бананов

Nature Microbiology: выявлен штамм грибка, уничтожающего бананы

Международная группа ученых выявила причину гибели урожая сельскохозяйственных бананов сорта Кавендиш, которым грозит функциональное вымирание. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Специалисты выявили происхождение разновидности патогена Fusarium oxysporum f.sp. Cubense, называемой тропической расой 4 (TR4) и вызывающей фузариозное увядание бананов. Для исследования было секвенировано и проанализировано 36 различных штаммов Fusarium oxysporum, собранных по всему миру.

Было установлено, что TR4 не является потомком штамма, который уничтожил урожаи экспортных бананов сорта Гро-Мишель в 1950-х годах. Новый штамм TR4 обладает вирулентностью, обусловленной наличием вспомогательных генов, связанных с выработкой оксида азота. Эти гены играют ключевую роль в способности патогена заражать растения.

Вирулентность TR4 значительно снижается при удалении двух генов, контролирующих выработку оксида азота. Это открывает возможности для разработки новых методов борьбы с распространением фузариоза, которые могут включать в себя генетические или химические подходы к подавлению активности этих генов.

Полученные результаты подчеркивают опасность монокультурного выращивания, что делает растения уязвимыми к патогенам. Ученые рекомендуют разнообразить коммерческие культуры для повышения их устойчивости к заболеваниям.

В настоящее время самым популярным видом коммерчески доступных бананов является сорт Кавендиш, который был выведен как устойчивая к болезням культура. Около 40 лет Кавендиш без проблем выращивали по всему миру на обширных монокультурных плантациях, однако к 1990-м годах произошла новая вспышка бананового увядания. Болезнь быстро распространилась из Юго-Восточной Азии в Африку и Центральную Америку.