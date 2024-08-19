Баста назвал себя настоящим скуфом

Рэпер Баста заявил о планах написать песню про скуфов

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) заявил, что он является настоящим скуфом. Его слова приводит Men Today.

В ходе интервью артист поделился, что на данный момент пишет песню про скуфов (так в интернете называют мужчин, которые не ухаживают за собой, не занимаются спортом и, как правило, не беспокоятся о здоровом питании — прим. «Ленты.ру»). На вопрос о том, ругает ли он такой тип людей, Баста ответил отрицательно. «Ругаю скуфов?! Да я сам настоящий скуф, ты че! Я, наоборот, с гордостью поднимаю это знамя», — сказал он, отметив, что ему «очень симпатичен этот образ».

Ранее популярный российский блогер Юрий Хованский выпустил ироничную песню «Скуф», в клипе на которую он облысел и разделся.