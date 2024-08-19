Главный YouTubе-блогер решил снять самое масштабное шоу в истории. Как его участников увозят в больницы прямо со съемок?

Весной 2024 года YouTubе-звезда MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) анонсировал реалити-шоу Beast Games, в котором участники сражаются за самый крупный денежный приз в истории жанра — 5 миллионов долларов. Еще до премьеры передачи вокруг нее разгорелся громкий скандал. Десятки конкурсантов пожаловались на нечеловеческие условия на съемках, некоторым из них становилось плохо прямо на площадке — их на носилках доставляли до машин скорой помощи и увозили в больницу. О том, что творится на съемках шоу, которое должно стать самым масштабным в мире, — в материале «Ленты.ру».

«Это будет настоящее безумие»

«Моя цель — сделать лучшее шоу из возможных и доказать, что ютуберы и авторы контента могут добиться успеха на других платформах», — заявил в марте 2024 года Дональдсон, который стал ведущим и исполнительным продюсером Beast Games

Вместе с ним над проектом работает студия Amazon MGM Studios. Премьера шоу состоится на принадлежащем ей сервисе Prime Video. «Amazon предоставил мне творческую свободу, необходимую для того, чтобы воплотить мои идеи в жизнь. Я надеюсь, что сообщество YouTube сможет мной гордиться», — сказал MrBeast.

Подробностей о грядущей игре было крайне мало. Сообщалось, что за главный приз будет бороться тысяча участников, однако, какие именно испытания им предстоит проходить, блогер не раскрыл. В соцсети X Дональдсон, говоря о шоу, пообещал, что оно «побьет многие мировые рекорды».

Студия Amazon MGM Studios Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Когда MrBeast впервые рассказал нам о своей концепции шоу, мы были поражены его стремлением сделать Beast Games самым масштабным реалити-шоу в истории», — признался глава телеотдела Amazon MGM Studios Вернон Сандерс, который работает вместе с блогером над предстоящей игрой.

Поклонники блогера не скрывали своего восторга по поводу нового шоу: страницу Дональдсона наводнили тысячи комментариев, в которых пользователи спрашивали, как они могут попасть в проект. «Был бы рад получить приглашение туда», «Это будет настоящее безумие», «Я хочу стать участником», — писали они.

«Я понимаю, что это может привести к моей смерти»

MrBeast известен в сети как автор экстремальных челленджей, поэтому потенциальные конкурсанты были готовы к чему угодно. Например, ранее блогер предлагал людям провести в бункере сто дней ради 500 тысяч долларов, остановить поезд, чтобы получить Lamborghini и пройти лазерный лабиринт ради 250 тысяч долларов.

В разговоре с газетой The New York Times несколько человек, ставших участниками Beast Games, сообщили, что во время кастинга создатели шоу интересовались, готовы ли они к тому, что на съемках их могут похоронить заживо или отправить в космос. Одну девушку спросили, сможет ли она доплыть до берега, если ее выбросят за борт с лодки.

Перед началом съемок участников обязали подписать контракт, в котором создатели Beast Games снимали с себя ответственность за все, что может произойти на съемках. «Я понимаю, что активности, в которых я буду участвовать, могут привести к моей смерти, болезни или тяжелой травме, в том числе к истощению, обезвоживанию, перенапряжению, ожогу и тепловому удару», — гласил текст документа, который давали конкурсантам

Такие формулировки в контракте не остановили прошедших кастинг, и они без колебаний ставили подпись в документе. Многие из них были давними фанатами Дональдсона и рассматривали участие в его проекте как увлекательное приключение, которое поможет им проверить себя на прочность и разбогатеть.

«Мы все просто смотрели в небо»

Съемки Beast Games начались в июле 2024 года. Сотни участников приехали на стадион Allegiant Stadium в штате Невада, США, чтобы провести там несколько дней, проходя различные испытания. Сразу после прибытия на место съемок игроки узнали неприятную новость: оказалось, что на стадион привезли не одну тысячу человек, а две тысячи.

Некоторые конкурсанты признались, что были разочарованы этим фактом. Узнав, что им предстоит соревноваться с вдвое большим количеством людей, они поняли, что их ввели в заблуждение относительно шансов на выигрыш.

Блогер MrBeast в окружении поклонников Фото: Brendon Thorne / Getty Images

Планировалось, что из двух тысяч игроков отберут одну тысячу, которая будет дальше бороться за главный приз. Среди участников оказались люди разных возрастов, самому старшему из них было 82 года. Перед съемками все конкурсанты сдали телефоны и личные вещи, включая лекарства.

Во время съемок первых сцен MrBeast появился перед участниками на высокой платформе, на которой лежало пять миллионов долларов наличными. «Мы все просто смотрели в небо и кричали так, будто он был бог», — вспомнил один из участников

Во время вступительной речи блогер сказал, что участники шоу могут в любое время обращаться за помощью к членам съемочной команды. Вместе с Дональдсоном также был психолог, который в ходе выступления подчеркнул, что здоровье и безопасность участников являются приоритетами на съемках.

«Мы не соглашались на то, чтобы нас не кормили»

Однако, как вскоре выяснилось, здоровье и безопасность были далеко не на первом месте у создателей шоу. Многие участники пожаловались, что на съемках их кормили мало и редко — всего два раза в день. Один прием пищи, например, состоял из крошечной порции холодной овсянки, сваренного вкрутую яйца и нескольких кусочков сырых овощей.

Тяжелее всего пришлось людям с пищевой аллергией и тем, кому нужно соблюдать диету. Перед съемками они указали в анкете, какую еду им можно употреблять, а какую нет, но в итоге создатели передачи проигнорировали эту информацию. Когда несколько человек пожаловались, что им принесли еду, на которую у них аллергия, члены съемочной группы отказались предоставить им какую-либо альтернативу.

Блогер MrBeast фотографируется с поклонниками Фото: Nathan Ray Seebeck / USA TODAY Sports / Reuters

Несколько игроков сообщили, что им не выдавали вовремя лекарства, которые они принимали. Так, участнику с сахарным диабетом предоставили инсулин только через несколько дней после того, как он попросил об этом, хотя отсутствие препарата может быть очень опасно для людей с диабетом.

Мы согласились участвовать в шоу, но мы не соглашались на то, чтобы нас не кормили, не поили и обращались с нами не как с людьми участник Beast Games в разговоре с The New York Times

Синяки, кровь и рвота

В ходе первого испытания игроки, разделившись на несколько команд, должны были перетягивать канаты. Проблемы возникли еще на этапе, когда конкурсантам раздавали командные майки: люди толкали друг друга, в результате чего началась давка. Одна участница рассказала, что ей было тяжело дышать в толпе, другая боялась, что ее могут растоптать.

Блогер MrBeast на съемках видео «Люди от 1 до 100 лет решают, кто выиграет 250 тысяч долларов» Кадр: MrBeast / YouTube

Еще одна женщина, снимавшаяся в шоу, заявила, что покинула стадион в крови и синяках после первого испытания. Перед камерой ей вручили одну тысячу долларов наличными в качестве утешительного приза. Однако когда съемки закончились, у пострадавшей забрали деньги. Пообещали вернуть сумму позднее, но до сих пор она ее не получила.

Нескольких игроков с травмами унесли со стадиона на носилках и забрали в больницу, вспоминал один из очевидцев. Также участники Beast Games сообщили, что видели, как их соперников рвало во время испытаний. В случившемся они обвинили создателей шоу: по их мнению, съемочная команда была не готова к такому количеству конкурсантов.

С нами ужасно обходились. Пригласили сниматься две тысячи человек. Они должны были знать, что им нужна огромная команда, чтобы справиться со всем участник Beast Games в разговоре с The New York Times

«Ему наплевать на безопасность»

Вскоре после того, как откровения участников Beast Games о съемках были обнародованы в СМИ, на блогера обрушилась волна критики. «MrBeast использует Beast Games, чтобы эксплуатировать слабости участников. Ему наплевать их безопасность», «Я не думаю, что он заботится о людях так, как говорит об этом», — написали возмущенные пользователи.

Моего парня только что выгнали из Beast Games без каких-либо объяснений после победы на первом этапе. Он справился со всеми трудностями, которые возникли из-за суровых условий на съемках, например, пробыл на площадке около десяти часов без еды. (…) Это несправедливо Eva пользовательница соцсети X

Представитель Дональдсона сдержанно отреагировал на скандал. По его словам, съемки передачи оказались осложнены экстремальными погодными условиями, массовым сбоем в работе Microsoft, а также «другими неожиданными проблемами с логистикой и связью». Он добавил, что команда блогера «извлечет уроки из этого опыта».

Блогер MrBeast Кадр: MrBeast / YouTube

В настоящий момент съемки игры продолжаются. Тысяча отобранных на стадионе в результате испытаний участников сейчас готовятся к следующему этапу шоу, который состоится в Канаде. Одна из конкурсанток отметила, что продолжит участвовать в борьбе за главный приз, хотя и боится за свою безопасность.

Кто такой MrBeast

MrBeast — самый популярный YouTubе-блогер. На его канал на платформе сегодня подписано 310 миллионов пользователей. Дональдсон прославился благодаря видео, где он раздает деньги незнакомцам и дарит им дома. Однажды блогер оплатил операцию по удалению катаракты тысяче человек, у которых не хватало средств на эту процедуру.

Также MrBeast тратит миллионы долларов на организацию экстремальных игровых шоу. В 2021 году он выпустил ролик «Игра в кальмара в реальной жизни на 456 тысяч долларов» по мотивам популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Видео собрало 645 миллионов просмотров и стало самым популярным на его канале.

Деятельность блогера вызывает бурные споры. Одни пользователи обвиняют Дональдсона в неискренности и считают, что он использует благотворительность для того, чтобы продвигать свои видео. Другие же утверждают, что, даже если ютубер просто притворяется хорошим парнем, он все равно помогает нуждающимся.