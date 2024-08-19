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11:56, 19 августа 2024Россия

В России назвали цель ударов ВСУ по мостам в Курской области

Депутат Красов связал разрушение мостов в Курской области с истощением ВСУ

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по мостам в Курской области, в частности, для того, чтобы помешать задаче военных России по уничтожению вторгшейся на территорию страны группировки, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов.

«У России есть все необходимые силы и средства для того, чтобы провести демилитаризацию и денацификацию Украины. То, что ВСУ делают сейчас, — это акт военной агрессии», — подчеркнул депутат.

Он также предположил, что ВСУ исчерпали наступательный потенциал в Курской области и теперь сосредоточивают усилия на том, чтобы противостоять действиям ВС России.

«У наших военных есть задача уничтожить вторгшуюся на территорию страны группировку. Выведением из строя мостов Украина как раз пытается помешать этим действиям», — сказал Красов.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по третьему мосту через реку Сейм под Курском. Сейчас там разбито три пролета. До этого в Глушковском районе области было три моста, они обеспечивали транспортную доступность нескольким десяткам населенных пунктов в приграничье.

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