Nature Communications: опровергнута глобальная катастрофа 4200 лет назад

Ученые Университета Северной Аризоны опровергли глобальный и катастрофический характер мегазасухи, произошедшей 4200 лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Палеоклиматологи показали, что мегазасуха, хотя и имела место, возможно, не была глобально значимым событием, как считалось ранее. Она могла быть лишь одним из многих климатических изменений в эпоху голоцена, которая началась около 11,7 тысячи лет назад.

Команда разработала новый метод объективного обнаружения и оценки значимости климатических событий в палеоклиматических данных. Этот метод позволил ученым провести комплексный анализ изменений температуры и водного режима на протяжении голоцена, что позволило получить более детальную картину климатических изменений.

Оказалось, что последствия мегазасухи 4,2 тысячи лет назад не были одинаковыми по всему миру. В разных регионах изменения климата проявлялись по-разному, и они не были более значительными, чем другие изменения, происходившие в другие периоды голоцена. Более того, резкие изменения климата были обычным явлением в локальных масштабах на протяжении всей этой эпохи.

Ученые также выявили несколько других значимых климатических событий, таких как известное событие 8,2 тысячи лет назад, связанное с холодным и сухим периодом, и изменения температуры в течение нашей эры, соответствующие холодному периоду Темных веков и средневековой климатической аномалии.

Исследователи пришли к выводу, что климатические изменения на протяжении голоцена были разнообразными и часто локальными, что ставит под сомнение использование мегазасухи 4200 лет назад в качестве глобального геологического маркера. Этот подчеркивает важность использования строгих методов, основанных на данных, для понимания прошлых изменений климата, что может помочь в предсказании будущих климатических изменений.