Депутат Линдеманн счел отвлечением данные о причастности Киева к подрыву «СП»

Обнародование правительством Германии данных о причастности Украины к подрыву «Северного потока» и «Северного потока — 2» можно счесть за отвлекающий маневр. Так его назвал заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, напомнив о грядущих выборах в ФРГ, передает RT.

«Они пытаются отвлечь внимание от соучастия США и переложить вину на кого-то другого», — объявил парламентарий. Он подчеркнул, что произошедший теракт на газопроводе является важной темой для Германии, поскольку граждане возмущены и энергетической политикой правительства, и резкому росту цен на энергию.

Ранее иностранные СМИ сообщали, что Украина может потерять важного союзника в лице Германии из-за новости о ее причастности к взрыву газопровода «Северный поток». Согласно прогнозам, политические партии ФРГ, которые критически относятся к военной поддержке Киева, несомненно будут использовать разоблачение в свою пользу.