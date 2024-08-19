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14:57, 19 августа 2024Силовые структуры

Державшего трех рабов на ферме россиянина арестовали

В Саратовской области арестовали мужчину, державшего трех рабов на ферме

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пугачевский районный суд Саратовской области арестовал местного жителя, который держал трех рабов на ферме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 127.2 Уголовного кодекса РФ («Использование рабского труда»). Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Во время заседания против избрании меры пресечения в виде заключения под стражу он возражал, указывая, что не намерен скрываться от органов предварительного расследования и оказывать давление на потерпевших и свидетелей, однако суд пришел к убеждению о необходимости ареста.

Как установил суд, в период с апреля по август фигурант незаконно удерживал на своей ферме, расположенной в одном из сел Перелюбского района Саратовской области, трех человек и заставлял их работать.

По данным следствия, знакомые фигуранта нашли троих мужчин для работы с его скотом. Мужчина договорился с работниками об условиях труда. Так, они обязались содержать в порядке его животных, а он обязался выплачивать им ежемесячную заработную плату. Впоследствии вместо выплат работники получили угрозы насилием. Таким образом выяснилось, что оплачивать их труд фермер не собирался. Позже в отношении одного из потерпевших мужчина применил физическое насилие, когда тот попытался сбежать. В начале августа одному из пострадавших все же удалось уйти. Он обратился к правоохранителям и рассказал о злоумышленнике.

Ранее сообщалось, что гражданин Белоруссии приехал на заработки и стал рабом на российской пилораме.

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      Анна Габай
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