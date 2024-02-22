Белорус приехал на заработки и стал рабом на российской пилораме

В Свердловской области гражданина Белоруссии освободили из рабства

В Свердловской области гражданина Белоруссии освободили из рабства. Об этом в четверг, 22 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание «Е.1».

По данным издания, мужчине помогли активисты волонтерской организации, к которым обратился сам потерпевший. Он рассказал, что оказался в рабстве из-за шурина, который позвал его на заработки в мае 2023 года, пообещав за работу на пилораме платить 25 тысяч рублей каждый месяц. Но, как только белорус приехал к месту работы, его лишили паспорта.

«У меня тупо отобрали документы, дальше не было даже смысла куда-то пытаться уходить», — так мужчина объяснил свое пребывание в неволе.

12 февраля сообщалось, что в Крыму банщик получил 4,5 года колонии за избиение моряка и угрозу рабством.