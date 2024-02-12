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15:40, 12 февраля 2024Силовые структуры

Российский банщик ограбил клиента и пригрозил забрать его в рабство

В Крыму банщик получил 4,5 года колонии за избиение моряка и угрозу рабством

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Банщик из Крыма получил 4,5 года колонии за ограбление клиента и угрозы забрать его в рабство. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

По данным канала, все произошло в одной из бань Симферополя. В заведение зашел моряк, который совсем недавно вернулся из рейса. В какой-то момент к мужчине присоединилась дочь управляющего и, заметив, что у того есть деньги, попросила нужную ей сумму в долг, но получила отказ. Вместо этого клиент предложил девушке приехать к нему в гости, пообещав оплатить такси. Она согласилась.

Когда моряк пошел встречать приехавшую к нему дочь управляющего, то увидел одного из сотрудников сауны. Банщик напал на мужчину, избил его и забрал 45 тысяч рублей и паспорт. После этого нападавший пригрозил забрать моряка в рабство, если тот не оплатит ему такси. Злоумышленника задержали.

Ранее фермер из Хакасии нашел двух асоциальных мужчин и одну женщину и заставил их работать на себя бесплатно. Ему предъявили обвинение по статье 127.2 («Использование рабского труда») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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