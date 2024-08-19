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17:22, 19 августа 2024Мир

Десятки тысяч немцев остались без света из-за одного маленького животного

SWR: десятки тысяч немцев остались без света и электричества из-за одной куницы

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

Десятки тысяч жителей немецких городов Людвигсбург и Корнвестхайм остались без света и электричества из-за одной забравшейся в трансформатор куницы. Об этом сообщает портал SWR.

«По данным коммунальных служб Людвигсбурга, причиной отключения стала куница», — пишет интернет-издание.

По имеющейся информации, куница повредила провода в трансформаторе электроподстанции, из-за чего в двух городах произошел трехчасовой блэкаут.

В феврале енот проник на станцию местной энергокомпании в Торонто и повредил оборудование, оставив без электричества семь тысяч горожан.

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      Глеб Бажуткин
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