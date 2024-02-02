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18:59, 2 февраля 2024Среда обитания

Енот оставил без света тысячи жителей мегаполиса

CBC: енот оставил без света семь тысяч жителей Торонто

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Электричество отключилось у семи тысяч жителей Торонто. Без света канадский мегаполис оставил енот, передает телеканал CBC.

Животное проникло на станцию энергокомпании Toronto Hydro One и повредило оборудование. Через 2,5 часа электроснабжение было восстановлено.

Ранее енот устроил погром в студии немецкого художника. Вернувшись в мастерскую, хозяин обнаружил разбросанные по помещению скульптуры, порванные холсты, вскрытые банки с краской и изгрызенные инструменты.

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      Виктория Клабукова
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