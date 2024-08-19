Добряк дал жителям Покровска неделю на эвакуацию

Глава ГВА Добряк: у жителей Покровска есть неделя на эвакуацию

Учитывая сроки продвижения Российской армии в Донецкой народной республике (ДНР), у жителей Покровска есть одна-две недели на эвакуацию из города. Об этом заявил глава городской военной администрации (ГВА) Сергей Добряк, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«На сегодня пока в Покровске работает все, все сервисы, полностью. То есть, и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит. И магазин, рынки, банки, суд, ГМС, ЦНАП. Пока что работает все. Но мы понимаем, что через неделю там будет сворачиваться потихоньку», — сказал он.

Кроме того, он сообщил, что в течение недели может начаться принудительный вывоз детей из Покровска. По словам главы городской администрации, их в городе остается 4788, что составляет треть от их общего числа.

Ранее к эвакуации жителей Покровска призывала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, сделать это необходимо как можно скорее.