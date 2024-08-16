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10:46, 16 августа 2024Бывший СССР

Депутат Рады призвала эвакуироваться жителей Покровска

Депутат Рады Безуглая призвала жителей Покровска и Мирнограда эвакуироваться

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жителям Покровска и Мирнограда в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) необходимо эвакуироваться. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Всех жителей Покровска и Мирнограда прошу эвакуироваться как можно скорее, пока есть такая возможность», — написала она.

Ранее к скорейшей эвакуации жителей города призвал глава городской военной администрации Покровска Сергей Добряк. По его словам, российские военные подошли к Покровску почти вплотную.

В среду, 14 августа, майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин заявил, что при сохранении темпов продвижения российских военных государственные органы Украины могут вскоре покинуть Покровск. По словам экс-военнослужащего, из города также должны уйти сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов и судов.

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      Александр Курбатов
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