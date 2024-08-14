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15:47, 14 августа 2024Бывший СССР

На Украине предрекли сдачу Покровска

Экс-майор ВСУ Лапин: государственные органы Украины вскоре покинут Покровск

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

При сохранении темпов продвижения российских военных государственные органы Украины могут вскоре покинуть Покровск в Донецкой народной республике. Об этом заявил майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин, передает РИА Новости.

«Если будет каждый день такое продвижение, то мы в течение недели услышим, что из Покровска эвакуировались все государственные структуры», — сказал он.

По словам экс-военнослужащего, из города также должны уйти сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов и судов. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы России могут не только взять Покровск, но и выйти к административным границам Днепропетровской области.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украине грозит катастрофа при потере Покровска. Он назвал потерю Покровска катастрофой для Украины, поскольку это остановит работу металлургии в стране.

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      Александр Курбатов
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