На Украине предрекли сдачу Покровска

Экс-майор ВСУ Лапин: государственные органы Украины вскоре покинут Покровск

При сохранении темпов продвижения российских военных государственные органы Украины могут вскоре покинуть Покровск в Донецкой народной республике. Об этом заявил майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин, передает РИА Новости.

«Если будет каждый день такое продвижение, то мы в течение недели услышим, что из Покровска эвакуировались все государственные структуры», — сказал он.

По словам экс-военнослужащего, из города также должны уйти сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов и судов. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы России могут не только взять Покровск, но и выйти к административным границам Днепропетровской области.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украине грозит катастрофа при потере Покровска. Он назвал потерю Покровска катастрофой для Украины, поскольку это остановит работу металлургии в стране.