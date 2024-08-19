Дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю в российском регионе

Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в Борисовке

В Борисовке Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по движущемуся автомобилю. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и баротравму.

Кроме того, в Шебекино обстрелом со стороны ВСУ повреждены 4 частных домовладения, коммерческий объект, легковая машина и линия электропередачи. Также загорелась трава. А в селе Первое Цепляево атака FPV-дрона повредила инфраструктурный объект.

Помимо этого, в селе Байцуры Борисовского района дрон взорвался во дворе частного дома, выбив окна, а также повредив кровлю летней кухни, трактор и забор. «Еще одним дроном атаковано промышленное предприятие в селе Веселая Лопань Белгородского района. В складском помещении повреждены остекление и одна из стен», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что на местах работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении беспилотников ВСУ над Белгородской областью в 13:40 и 15:30по московскому времени. Также средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона ВСУ под Белгородом и Курском в ночь на 19 августа.