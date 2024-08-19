Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:57, 19 августа 2024Россия

Дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю в российском регионе

Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в Борисовке

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Борисовке Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по движущемуся автомобилю. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и баротравму.

Кроме того, в Шебекино обстрелом со стороны ВСУ повреждены 4 частных домовладения, коммерческий объект, легковая машина и линия электропередачи. Также загорелась трава. А в селе Первое Цепляево атака FPV-дрона повредила инфраструктурный объект.

Помимо этого, в селе Байцуры Борисовского района дрон взорвался во дворе частного дома, выбив окна, а также повредив кровлю летней кухни, трактор и забор. «Еще одним дроном атаковано промышленное предприятие в селе Веселая Лопань Белгородского района. В складском помещении повреждены остекление и одна из стен», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что на местах работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении беспилотников ВСУ над Белгородской областью в 13:40 и 15:30по московскому времени. Также средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона ВСУ под Белгородом и Курском в ночь на 19 августа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Умер соведущий Познера и ведущий телемостов СССР — США

      Женщина выдала себя за императрицу и обманула итальянских аристократов

      В Египте появится водородный небоскреб

      Пассажирка засудила авиакомпанию из-за тележки с напитками

      В российском городе задержали членов ОПГ за вымогательство денег у несовершеннолетних

      МИД объяснил появление иностранных журналистов в оккупированной ВСУ части Курской области

      Резкий рост мировых цен на кофе объяснили

      В США заявили о превращении Зеленского из «полезного идиота» в обычного

      МИД обвинил Армению в саботаже соглашения по Сюникскому коридору

      Лавров прокомментировал сообщения о скрытых контактах России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше