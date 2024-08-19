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17:42, 19 августа 2024Россия

Украина предприняла новую попытку атаки на российский регион

Минобороны заявило об уничтожении еще одного беспилотника ВСУ под Белгородом

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на российский регион. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, около 15:30 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью еще один беспилотник самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотного летательного аппарата в региона около 13:40. Помимо этого, в ночь на 19 августа средства ПВО также сбили над Курской и Белгородской областями четыре беспилотника.

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19 августа ведомство также сообщило, что российские военные ударом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300П, обстреливавший Белгородскую область. Установка находилась в районе населенного пункта Вольное в Харьковской области.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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