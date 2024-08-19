Украина предприняла новую попытку атаки на российский регион

Минобороны заявило об уничтожении еще одного беспилотника ВСУ под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на российский регион. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, около 15:30 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью еще один беспилотник самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотного летательного аппарата в региона около 13:40. Помимо этого, в ночь на 19 августа средства ПВО также сбили над Курской и Белгородской областями четыре беспилотника.

19 августа ведомство также сообщило, что российские военные ударом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300П, обстреливавший Белгородскую область. Установка находилась в районе населенного пункта Вольное в Харьковской области.