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13:58, 19 августа 2024Россия

Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Россию

Минобороны России сообщило о перехвате беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: Anastasiia Smolienko / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 13:40 по московскому времени дежурные военные сбили в Белгородской области очередной украинский беспилотник самолетного типа. Подробности о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрываются.

Ранее Минобороны отчиталось, что в ночь на 19 августа средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях.

Кроме того, ведомство сообщало, что российские военные уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300П, который обстреливал Белгородскую область, ударом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Установка находилась в районе населенного пункта Вольное в Харьковской области.

ЖЗЛ
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