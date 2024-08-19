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07:06, 19 августа 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

МО: силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на понедельник, 19 августа, Украина пыталась атаковать два региона России. Подробности об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что беспилотники самолетного типа сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Так, четыре украинских беспилотника удалось перехватить над Белгородской и Курской областями.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

В ночь на 19 августа об опасности атак ВСУ предупреждали жителей Курской, Воронежской и Белгородской областей. Помимо этого, в Севастополе объявляли баллистическую опасность.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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